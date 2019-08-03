Юрий Лодыгин перебрался в чемпионат Турции

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит свою профессиональную карьеру в Турции, где подписал контракт с клубом "Газиантепспор". По условиям подписанного сторонами контракта российский голкипер будет выступать в клубе на протяжении двух лет.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба из Газиантепа. В новый для себя клуб он перебрался в статусе свободного агента.

Напомним, что с 2013 по 2019 год Лодыгин выступал за санкт-петербургский "Зенит". Он покинул клуб из Северной столицы по истечении своего контракта летом 2019 года после того, как вернулся из аренды, которую он провел в греческом "Олимпиакосе". За полгода в пирейской команде он сыграл два матча, в которых пропустил один гол.