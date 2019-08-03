Зеленский унаследовал зарплату Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский получает точно такую же зарплату, что и его предшественник, сообщает общественное телевидение страны.

Ссылаясь на данные, полученные из Госуправления делами главы государства, канал уточнил, что в июне Зеленский получил 28 тысяч гривен (около 72 тысяч рублей). Самая первая зарплата нового президента составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей). При этом никаких надбавок "за вредность" или выслугу лет, а также квартальных и годовых премий президенту Украины не установлено.

После уплаты налогов и сборов, составивших сумму, эквивалентную 6,1 тысячи рублей, зарплата была передана на депонент.

Ранее Госуправление сообщило, что в последний предвыборный год бывший глава государства Петр Порошенко заработал 270,5 тысячи гривен (695 тысяч рублей). Вся сумма была потрачена на благотворительность.