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3 августа 201911:16

Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника в Bellator

iz.ru

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника по следующему бою в лиге Bellator. Им с наибольшей долей вероятности может стать 41-летний американский боец Куинтон Джексон. Соперники могут провести бой 29 декабря в Японии.

"Джексон является наиболее вероятным соперником", — приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, что предыдущим соперником Емельяненко-старшего был американец Райан Бейдер. В январе нынешнего года 42-летний россиянин потерпел поражение от оппонента в финале Гран-при Bellator. Сообщалось о том, что тот бой мог стать последним в карьере Емельяненко, однако вскоре он подписал новый контракт с организацией.

Отметим, что в его активе 35 побед при шести поражениях. В то же время Джексон 38 раз одерживал победы и 13 раз проигрывал.

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