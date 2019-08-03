Пытки в пустыне: спецколонию, построенную на месте советского полигона химоружия, закроют

В Узбекистане по распоряжению президента Шавката Мирзиеева прекратит существование специальная колония для осужденных за религиозный экстремизм. Она расположена в пустыне Каракалпакстана в труднодоступном районе, пишет "Интерфакс".

Как пояснили в МВД республики, решение главы государства основывается на желании гуманизировать условия в местах заключения. Закрытие спецколонии должно помочь заключенным в социальной реабилитации.

Спецколония Жаслык была известна суровыми условиями бывшего советского полигона химического оружия и пытками осужденных.