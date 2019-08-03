На Камчатке любопытный медвежонок застал врасплох задремавших мужчин. Видео

Очевидцы сняли на видео курьезный инцидент с участием медвежонка, произошедший на днях на Камчатке.

Как сообщают местные СМИ, двое мужчин решили подремать на природе в районе Халактырского пляжа, известного черным вулканическим песком и расположенного сравнительно неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

Отдыхающие привлекли внимание юного медведя, прогуливавшегося в этой местности.

Хищник подошел к спящим мужчинам и принялся обнюхивать их – в этот момент один из людей проснулся и обнаружил животное.

Человек криками отогнал медвежонка и попытался разбудить своего "напарника", среагировавшего на происходящее с некоторым опозданием.

К счастью, никто из участников встречи не пострадал.