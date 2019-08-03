"Праздник дружбы и доверия": стартовали Армейские игры
Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме пожелал участникам Армейских игр-2019 заслуженных побед и незабываемых впечатлений. Путин уверен,что соревнования военных профессионалов станут зрелищным и ярким праздником, покажут красоту и мощь современной техники, пишет РИА Новости.
По мнению президента, формат Армейских игр служит укреплению партнерства между странами, увеличивает стабильность в мире. Само мероприятие он назвал "праздником доверия и дружбы".
На торжественной церемонии открытия "АрМИ-2019" министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пять лет соревнований показали правильность решения об организации "конкурсов воинского мастерства"
По словам министра, на территории 10 государств будут соревноваться 221 команда из 37 стран. На Играх будут присутствовать наблюдатели из стран-членов НАТО — Франции, США, Словакии и Турции.
По прогнозам. парк "Патриот" и полигон "Алабино" посетят десятки тысяч зрителей. Для их удобства от станций метро и железной дороги будут ходить бесплатные шаттлы.
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