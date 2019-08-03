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Лесные пожары 51 минута назад

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3 августа 201912:33

В борьбе с лесными пожарами помогут самолеты-разведчики

Global Look Press

Самолеты-разведчики Минобороны, привлеченные к тушению лесных пожаров в Сибири, проведут аэрофотосъемку, сообщает пресс-служба ведомства. Два тактических разведчика Су-24МР, а также транспортник Ан-26 прибыли в Красноярск. Вся информация, полученная во время разведки, будет использоваться для более эффективного тушения пожаров с воздуха с помощью Ил-76 и вертолетов Ми-8.

По состоянию на 3 августа в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке остаются более 610 населенных пунктов. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же — в Якутии.

За последние сутки потушены более 20 крупных пожаров, в том числе лесной пожар в красноярском заповеднике "Тунгусский", на месте, где более 100 лет назад был обнаружен тунгусский метеорит. Там лесной пожар на непроходимой территории заповедника возник из-за сухой грозы. В месте возгорания дорог нет, и возможность доставить лесопожарную технику отсутствует. Пришлось направить в зону стихийного бедствия 80 авиапожарных, которые вручную оборудовали заградительные полосы и справились с огнем.

 

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