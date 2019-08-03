Сверхвысокая температура и пять тысяч квадратов: в центре Москвы могли устроить поджог

Полиция не исключает, что заброшенное промышленное здание на Дубининской улице в Москве могли поджечь. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, неисправность электропроводки исключена, так как здание было полностью обесточено и лишено коммуникаций.

"Основная версия — занесение открытого источника огня, не исключен умышленный поджог", отметил собеседник агентства.

Здание 1917 года постройки загорелось равно утром в субботу. Силам МЧС при помощи вертолетов удалось сдержать огонь на площади 5 тысяч квадратных метров.

Сложность пожара заключалась в деревянных перекрытиях комбината и горючем утеплителе, из-за чего температура огня поднялась до сверхвысоких значений.