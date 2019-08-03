Зенитовец Мак из-за Малкома может уйти в "Бешикташ"

Футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной Словакии Роберт Мак в текущее трансферное окно может покинуть клуб. Интерес к словацкому полузащитнику проявляет стамбульский "Бешикташ", что подтвердил агент футболиста Юрас Венглос.

"У нас есть предложение из "Бешикташа". Однако оно не является единственным, — сказал Венглос, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на YeniVatanGazetesi. – Мак – чоень ценный футболист, и предложения поступают со всей Европы".

"После того, как "Зенит" купил Малкома, Маку станет тяжелее выбивать себе место в составе. Поэтому на данный момент мы подыскиваем ему место, где он сможет выступать на первых ролях. Решение станет известно в ближайшее время".

Напомним, что Мак является игроком "Зенита" с 2016 года. За время своих выступлений в Санкт-Петербурге он один раз выигрывал с командой чемпионат России, сыграв 63 матча, забив 12 голов и совершив 10 голевых передач.