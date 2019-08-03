Российский теннисный арбитр дисквалифицирован за сокрытие коррупции
Теннисный арбитр из России Светлана Теряева была дисквалифицирована по итогам заседания антикоррупционной организации Tennis Integrity Unit. Ей вменили сокрытие коррупционных манипуляций. Она отстранена от судейской работы на два месяца.
Изначально организация присудила Теряевой бан на полгода и денежный штраф в размере тысячи долларов. Однако, как сообщает Спорт24.Ru, в TIU на очередном заседании сократили дисквалификацию до двух месяцев от сняли с нее денежное наказание. Свое решение в организации мотивировали тем, что больше она правил не нарушала.
Напомним, что летом 2017 года Теряева получила предложение в манипуляции счетом игры на своем персональном пульте управления. Она отказалась от этого, но сообщать о данном инциденте не сообщала, чем нарушила два пункта дисциплинарного комитета.
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