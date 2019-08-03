Под полом московского ресторана нашли труп

Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет. Как сообщили РИА Новости в полиции, страшную находку сделали в районе Люблино​​​.

Следователи СК России по Москве проводят проверку. Для установления личности погибшего и обстоятельств дела назначены экспертизы.