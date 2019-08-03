Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя

Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Джанкойском районе. Следователи выяснили, что селе Тимирязево между соседями из-за урожая в общем фруктовом саду возник конфликт, который закончился гибелью двух человек, сообщает региональное управление Следкома.