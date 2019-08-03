Гран-при Венгрии. Хэмилтон выиграл третью практику, Квят – на 12 месте

В Будапеште стартовал второй день Гран-при Венгрии – 12 этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". На автодроме "Хунгароринг" состоялась третий свободный заезд. Лучшее время на нем продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Второй результат принадлежит голландскому пилоту Red Bull Максу Ферстаппену. Тройку лучших замкнул немец Себастьян Феттель, представляющий Ferrari. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят завершил заезд с 12 результатом. Его партнер по команде Александер Албон – на 17 месте.

Позже в субботу состоится квалификация венгерского этапа "Формулы-1". Сама гонка состоится в воскресенье, четвертого августа.