Полиция попросила участников несанкционированной акции не мешать прохожим

В Москве полиция начала оттеснять митингующих, собравшихся на Трубной площади, в сторону Цветного бульвара. Перед этим их предупредили о недопустимости проведения несанкционированной акции и попросили не мешать прохожим. Задержаний пока нет, передает "Интерфакс".

Юрист ФБК Любовь Соболь, выдвигавшаяся по 43 избирательному округу в Мосгордуму, задержана на выходе из своего штаба на Рождественском бульваре. Политик отправлялась на акцию. Уже 20 дней она держит голодовку в знак протеста против отказа в регистрации.

По итогам кампании по сбору подписей 57 человек не были зарегистрированы. Большинство из них – оппозиционеры.

После этого в Москве прошел ряд акций в их поддержку. Последняя прошла 27 июля, задержаны 1074 человека.

Среди них — глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин.

Следком возбудил уголовное дело по статье 212 УК (массовые беспорядки) и статьи 318 (насилие в отношении правоохранителей). В деле 10 подозреваемых.

После этого поддерживающие оппозиционеров подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов 10 и 11 августа и ряд пикетов 3 августа. Пикеты, в отличие от митингов, согласованы не были, передает ТАСС.