Улик нет, санкции есть: российские дипломаты отреагировали на действия США

Решение США ввести второй пакет санкций в отношении РФ по делу Скрипалей вызывает много вопросов, заявили в российском посольстве в Великобритании.

Там указали, что Лондон так и не представил результатов официального расследования в Солсбери, отметив, что они держатся в строжайшем секрете. Это, по мнению российских дипломатов, "свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту".

"Мы не получили ответа ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД Великобритании, а также не были допущены к Сергею и Юлии Скрипалям, — говорится в комментарии посольства РФ, который цитирует ТАСС.

По мнению российских дипломатов, США продолжают использовать дело Скрипалей для обострения отношений с Россией.

Первый пакет американских санкций в отношении РФ по делу Скрипалей был принят в конце августа 2018 года. Второй пакет вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее года. Они, в частности, ограничивают доступ России к нерублевому долговому финансированию.