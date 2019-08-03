Появилось видео группового нападения на охранников в американской тюрьме

Семеро заключенных набросились на сотрудников тюрьмы в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Инцидент произошел еще в середине июля, однако следствие обнародовало кадры только сейчас.

Группа мужчин, отбывающих наказание в пенитенциарном учреждении, загнала двух охранников в коридор, после чего тюремщиков повалили на пол и начали жестоко избивать.

Побоище остановилось с прибытием подкрепления – подоспевшие на помощь сотрудники тюрьмы пустили в ход нелетальное оружие и газ, после чего нападавших удалось скрутить.

В результате инцидента работники колонии получили травмы, им потребовалась госпитализация.

Как сообщают СМИ, заключенным, атаковавшим охранников, предъявлены серьезные обвинения. Если суд признают их обоснованность, то мужчины могут задержаться в исправительном учреждении надолго.

Причины, побудившие осужденных совершить нападение, не уточняются.