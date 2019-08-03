"Барселона" планирует отдать Коутиньо в аренду

Полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Фелипе Коутиньо в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку. Руководители каталонцев продолжают подыскивать ему варианты с продолжением карьеры в другом клубе.

Коутиньо по ходу минувшего сезона не смог завоевать места в основном составе "Барселоны", а в предстоящем сезоне шансы на получение стабильной игровой практики по мнению источника El Mundo Deportivo, на который ссылается Чемпионат.Com, уменьшились в связи с приобретением сине-гранатовыми Антуана Гризманна и Френки де Йонга.

Кроме того, продажей Коутиньо боссы "Барсы" планируют разгрузить зарплатную ведомость клуба. Однако заинтересованности в покупке бразильца нет. Поэтому теперь в "Барселоне" готовы отдать игрока в аренду. Цена вопроса – 25 – 30 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.