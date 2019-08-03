Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК

Против НКО "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) возбудили уголовное дело.

По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и лица, имеющие отношение к деятельности фонда, получили порядка миллиарда рублей от третьих лиц. Эти деньги связаны с криминалом.

Для их легализации соучастники преступления через банкоматы внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков и перевели их на счета ФБК.

Следователи устанавливают причастных к отмыванию денег и намерены установить их источник, передает Следком.