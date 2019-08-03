Финляндия объяснила нахождение своего минного заградителя в российских водах

Финский военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Власти Финляндии уже связались с Россией и выразили сожаление в связи со случившимся.

Инцидент произошел 1 августа. Финский минный заградитель, выполняя свои обязанности по контролю за государственной границей, вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров.

Командир корабля, заметив ошибку, немедленно отдал приказ вернуться в международные воды и доложил о случившемся командованию Военно-морских сил Финляндии. По этому факту начато расследование.

Начальник штаба финских ВМС Туомас Тииликайнен уточнил, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд. Он заверил, что ошибка военного корабля не была провокацией, и в случившемся не было злого умысла, пишет РИА Новости.