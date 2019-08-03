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3 августа 201915:48

Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Россию 19 августа

twitter.com/hcsibir

Российский хоккеист Владимир Тарасенко, являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиз Блюз", привезет главный трофей НХЛ в Новосибирск. Россиянин приедет в свой родной город с кубком 19 августа.

По имеющемуся регламенту, каждый хоккеист, завоевавший трофей в составе своей команды, может привезти Кубок Стэнли в любой из городов на один день. Как сообщает официальный Twitter-аккаунт хоккейного клуба "Сибирь", воспитанником которого Тарасенко является, кубок будет показан болельщикам в ЛДС "Сибирь".

Напомним, что "Сент-Луис" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон Брюинз".

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