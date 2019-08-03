"Ростов" на выезде вырвал ничью в матче с "Уралом"

В матче четвертого тура российской премьер-лиги "Урал" на поле домашней "Екатеринбург Арены" сыграл вничью с "Ростовом" – 2:2. Подопечные Валерия Карпина дважды по ходу встречи уступали в счете.

У хозяев поля мячи забили Андрей Панюков (14-я минута) и Владимир Ильин (81), а у гостей отличились Эльдор Шомуродов (67) и Бьорн Сигурдарссон (85).

"Ростов с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Урал" расположился строчкой ниже, имея в активе семь очков. В следующем туре "желто-синие" 12 августа примут "Крылья Советов", а "оранжево-черные" днем ранее на выезде сыграют с "Локомотивом".