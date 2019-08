"Брайтон" заплатил 21,9 млн евро за переход защитника "Бристоля"

Центральный защитник футбольной команды "Бристоль Сити" Адам Уэбстер продолжил карьеру в "Брайтоне", 24-летний англичанин подписал соглашение с "чайками", рассчитанное на четыре сезона – до лета 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, команда из чемпионшипа выручила на продаже футболиста порядка 21,9 миллиона евро.

🗣️ The gaffer's take on our latest arrival...



💬 "He is a quality defender, comfortable on the ball, fits the profile of the type of player we want to bring to the club, and he was very keen to join us."#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/0L4Dfuah2s