Британия довольна новыми американскими санкциями против России

Глава британского МИД Доминик Рааб от лица всей страны одобрил новые антироссийские санкции, которые планируют ввести США. Об этом Рааб написал в Twitter. Очередную порцию санкций в связи с инцидентом в Солсбери Рааб назвал "неизменной поддержкой" и пообещал, что его страна не будет безучастно стоять в стороне, наблюдая как применяют "это ужасное оружие".

Ранее Америка объявила о втором пакете санкций в отношении России после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, выдавшего западным разведкам несколько десятков своих коллег. В частности, Вашингтон будет выступать против поставки товаров и технологий двойного назначения, предоставления займов, а также финансовой и технической помощи России со стороны Всемирного банка и МВФ.

Санкции вступят в силу в течение двух недель после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум год.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта 2018 года без сознания на уличной скамейке в Солсбери. Британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества типа "новичок". Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.