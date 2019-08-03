"Пари Сен-Жермен" в седьмой раз кряду выиграл Суперкубок Франции

В матче за Суперкубок Франции "Пари Сен-Жермен" на поле стадиона "Лунган – Универсиад Спортс Центр" в китайском городе Шаньчжэнь одержал волевую победу над командой "Ренн" – 2:1.

У победителей встречи голами отметились Килиан Мбаппе (57-я минута) и Анхель Ди Мария (73), а у проигравших единожды отличился Адриен Эну, открывший счет в игре на 13-й минуте противостояния.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" в седьмой раз кряду и в девятый раз в истории завоевал Суперкубок Франции. Парижане стали рекордсменами по этому показателю, опередив "Лион", на счету которого восемь трофеев.