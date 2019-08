Ферстаппен в Венгрии завоевал первый поул в Формуле-1, Квят – 13-й

На трассе "Хунгароринг" в городе Модьород завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии. Поул по итогам заезда завоевал гонщик австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Голландец в заключительной части квалификации преодолел круг за рекордное время – одна минута 14,572 секунды. Для 21-летнего гонщика это первый поул в "королевских гонках", несмотря на то, что он становился победителем семи гонок.

Вторым в квалификации стал Валттери Боттас (+0,018) из "Мерседеса", его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,197) замкнул тройку лидеров.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+2,120) показал 13-й результат и уступил своему партнеру по команде Алексу Албону (+2,115) всего одну позицию.

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁



Here's how the grid will line up tomorrow 👇#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4