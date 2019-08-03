Старейшее дерби России. Шюррле – в запасе "Спартака" на матч с "Динамо"

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" сыграет со столичным "Динамо". Стали известные стартовые составы команд на старейшее дерби страны.

"Спартак": Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Ташаев, Джано, Бакаев, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Игнатов, Барду, Умяров, Шюррле, Мелкадзе, Бакаев, Мирзов.

"Динамо": Шунин (к), Рыков, Юсупов, Панченко, Шиманьски, Паршивлюк, Жоазиньо, Рауш, Шунич, Каборе, Шейдаев.

Запасные: Лещук, Морозов, Плиев, Теттех, Кардоху, Нжи, Черных, Калинин, Ордец, Грулев, Евгеньев.

Таким образом, в матче может появиться новичок "красно-белых", полузащитник Андре Шюррле, перешедший в "Спартак" из дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

Напомним, после трех туров чемпионата России в активе обеих команд по четыре очка. Матч состоится в субботу, третьего августа и начнется в 19:00 по московскому времени.