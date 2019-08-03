Мандаты и проценты: ЦИК Украины подвел итоги выборов

Центральная избирательная комиссия Украины в субботу, 3 августа, объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду по партийным спискам.

Как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачак, согласно итогам выборов, партия "Слуга народа" набрала 43,16 процента голосов и получает 124 мандата в парламенте, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 13,05 процента голосов (37 мандатов соответственно), "Батькивщина" — 8,18 процента голосов (24 мандата). "Европейская солидарность" — 8,10 процента голосов (23 мандата), "Голос" — 5,82 процента голосов (17 мандатов).

Внеочередные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля, напоминает "Интерфакс". Спикером новой Рады может стать глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.