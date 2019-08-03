Шойгу позвал натовских военных на АрМИ

Российский министр обороны пригласил армии стран НАТО принять участие в Армейских международных играх, сообщает РИА Новости. Заявление Сергеем Шойгу было сделано в подмосковной Кубинке, где в эти дни проходят пятые Армейские международные игры (АрМИ).

По мнению главы оборонного ведомства, неучастие некоторых стран в АрМИ может быть связано с нежеланием рисковать репутацией, выставляя на соревнования не самую совершенную технику. Если техника окажется хуже, чем у аналогичных образцов соперников, после участия в АрМИ ее сложнее будет продавать, считает Шойгу.

Приглашая армии стран НАТО на АрМИ, Россия не делает из этого самоцель, отметил министр.