3 августа 201918:45
Американский разведчик подлетел к Крыму
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II, вылетевший с авиабазы острова Крит, провел разведку у черноморского побережья.
Все чаще разведывательные беспилотники и самолеты совершают облеты границ России и российских баз в Сирии.
За последние семь дней у российских границ заметили 39 летательных аппаратов. Российские истребители поднимались 12 раз, чтобы не помешать нарушению границы.
Пентагон, несмотря на многочисленные призывы, от своих разведывательных тактик не отказывается, сообщает Plane Radar твитом.
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