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Лесные пожары 25 минут назад

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3 августа 201922:08

МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

МЧС: чиновники усугубили ситуацию с пожарами, но первопричина не в них

Лесом покрыты почти две трети территории России. Общая площадь земель лесного фонда — 1 миллиард 146 миллионов гектаров. Около 3 миллионов гектаров сейчас охвачены огнем. Режим ЧС введен на всей территории Красноярского края, Иркутской области, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.

Большая часть пожаров — в глухой тайге, где нет населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Это так называемые зоны контроля, зоны пассивной охраны — удаленные, труднодоступные. В 2015-м приказом Минприроды их разрешили не тушить. Границы определяет сам регион.

Правительство поручило пересмотреть нормативы зон тушения пожаров с учетом распространения дыма на населенные пункты. И проверить версию об умышленном поджоге с целью скрыть незаконную вырубку.

Сыграла свою роль и погода: высокая температура, отсутствие осадков, сухие грозы и неблагоприятная роза ветров.

Если посмотреть на карту пожаров из космоса, горят леса везде: в Европе, Китае, Америке. Обычное природное явление – необходимое в том числе и для обновления лесного фонда. Но если в прошлом лес успевал восстановится за 100-200 лет, то сегодня из-за деятельности человека этого времени уже нет.

Владимир Путин подключил к тушению Минобороны. Военно-транспортная авиация прибыла к Красноярск. 10 Ил-76 ежедневно совершают по 20 вылетов. 100-тонный самолет — самый большой в мире пожарный бомбардировщик — за один вылет сбрасывает на очаги 42 тонны воды. Эффективно, когда воздушные танкеры летят парами. Помогают им еще 10 армейских вертолетов Ми-8, оборудованных специальными приспособлениями для сброса воды, и самолеты-амфибии Бе-200.

Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян рассказал о том, как идет тушение пожаров.

- Какова оперативная обстановка и какую площадь пожаров удалось потушить за эту неделю?

- Вместе с оперативной группой и губернатором мы недавно осмотрели самые дальние участки Красноярского края. Можно констатировать, что за эти несколько дней группировка проработала достаточно большой участок. Потушены сотни тысяч гектаров. Формат тушения пожаров, ликвидация чрезвычайной ситуации изменились. Принята наступательная тактика, — отметил Александр Чуприян.

- В МЧС причиной распространения пожаров назвали недостаточные меры по тушению. Власти регионов недооценили степень опасности?

- Это не является причиной, это просто усугубляет положение дел. Человеческий фактор, как правило, — основная причина горения лесов. Сейчас важно максимально и в короткое время ликвидировать эти чрезвычайные ситуации, дабы леса наши освободились от огня и дыма.

- Почему зоны контроля в некоторых регионах такие обширные? Будут ли они пересматриваться в сторону уменьшения?

- Наша страна просто огромная, и зоны контроля большие, но председатель правительства поставил задачу Министерству природных ресурсов пересмотреть этот формат. Я думаю, это в ближайшее время будет доложено руководству страны.

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