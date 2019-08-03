Тема:
Ситуация на Украине 11 минут назад
Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом
На Украине официально объявили итоги внеочередных выборов в Верховную Раду. Согласно результатам, лидер — партия президента Зеленского "Слуга народа" — 124 депутатских мандата. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь", у нее 37 мест. В парламент также прошли "Батькивщина" бывшего премьера Тимошенко, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко и "Голос" музыканта Вакарчука.
В Трускавец обычно ездят лечиться на воды. Недавно известный бальнеологическом курорт в Львовской области стал базой подготовки политактива новой формации. Финальный день тренинга партии "Слуга народа". И с утра ждали Зеленского. К приезду президента и город готовят — взрывотехники проверяют канализационные люки. Обстановка на улицах — приподнятая.
Участников курсов заставляют пройти через рамку. Даже пришлось разуться — почти как в аэропортах. Зеленский, приехав в Трускавец, дает понять: весь в работе, скучает по маме.
"Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го. Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись", — рассказал президент Украины.
Зеленский — в casual: легкий пиджак, футболка, кроссовки. Спешит лично убедиться, чему учат в школе молодого бойца. Здесь тренировки носят не только политический характер. С утра — обязательная пробежка.
Пока парламентарии разминаются, у президента совещание о развитии медицинского туризма. Руководитель одной из частных клиник жалуется: в области много проблем и пациентов все меньше — денег нет.
"Думаю, решение очень простое. В 2020 году у вас будут местные выборы. Вы идите, пожалуйста, в мэры. Вы знаете, как это решить. А как по-другому можно? Нужно помогать", — советует Зеленский.
Дав указания, он стремительно направляется к кортежу в сопровождении охраны. Суетятся фотографы. Охрана на взводе. Встреча с будущими нардепами проходит в закрытом режиме. У многих настроение не очень, после того как один из приглашенных политологов сказал прямым текстом: выборы выиграл Зеленский, а вы — никто. Инцидент исчерпан, но осадочек остался. И глава пропрезидентской партии Дмитрий Разумков – "Слуга народа", по всей видимости, предложит его на пост спикера Рады — старается сгладить неувязку.
"Это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые мы перед собой ставили. Первое — это сделать из 254 человек команду. Уверен, что нам это удалось. Второе — дать дополнительные знания, которые им будут необходимы в новой Раде", — сказал Разумков.
В политических кругах тем временем обсуждают будущее главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Ранее пресса сообщила, что тот написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за ультиматума со стороны США: американская сторона будто бы не согласовывала встречу Зеленского с Трампом. Пока Богдан — во главе офиса. Будет ли опровержение отставки, спрашивают у президента?
"Опровержение чего? То заявление, которое появилось, он сам написал. В чем неправда?" – сказал Зеленский.
Он при этом уже самостоятельно анонсировал встречу с Трампом. Она якобы должна состояться в сентябре. Правда, вопрос: знает ли об этом сам Трамп?..
Ранее по теме
-
Мандаты и проценты: ЦИК Украины подвел итоги выборов3 часа назад
-
Разумкова предложат на пост спикера Рады3 часа назад
-
Зеленский рассказал о материнской обиде4 часа назад
-
Украинские депутаты пройдут американский тренинг7 часов назад
-
Зеленский унаследовал зарплату Порошенко10 часов назад
-
На Украине допрашивают получивших российское гражданство1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Следком завел дело об отмывании миллиарда ФБК
- В Москве демонстрант травмировал омоновца
- Блогерша в чемодане: откровения убийцы
- Пожар в центре Москвы тушили на земле и с воздуха
- Трамп рассказал, что мешало хорошим отношениям с Россией
Самое читаемое
-
Какие изменения ждут россиян в августе
- Девушке в клинике проткнули матку и истекающую кровью отпустили
- Лайк превыше всего: любители селфи губят уникальное поле под Томском
- Прохожие поймали упавшего с 6-го этажа малыша. Видео
- Перепутали с кариесом: стоматологи удалили у 7-летнего мальчика 526 лишних зубов
Телеканал "Россия"
-
Первое интервью Ирины Понаровской после таинственного исчезновения
- Вышли новый трейлер и постер фильма "Герой"
- Ирина Безрукова: "Если любишь – отпусти"
- Судьба Натальи Карпович. Проще было родить 6 детей, чем отказаться от усыновленного
Вести.Экономика
-
Прогноз: рублю вновь предрекают рискованный август
- Куба: местные жители счастливы купить советские "Жигули" за $18 тысяч
- Топ-9 достижений июня: как в России развивали экономику
- Борис Джонсон спровоцирует распад Великобритании?
- Топ-10 стран с самым дорогим бензином в мире
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- В России деанонимизируют e-mail
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
"МиниГелик" за 1,5 млн: официальные цены нового Suzuki Jimny и другие детали
- Новый бюджетный кроссовер Volkswagen для России засветился на тестах
- Столичным автомобилистам придется поджаться: вводятся новые "выделенки"
- Дом на колесах со встроенным гаражом оценили почти в 100 миллионов
- Конструктивный пинок: машины, заставившие производителей одуматься
Недвижимость
-
Точка зрения: может ли дача быть модной?
- Для российских риелторов разработали стандарт
- Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку
- 102-летнюю бабушку втянули в судебную тяжбу
- Москвичей атакуют тропические клопы
- Жилье вгоняет британцев в депрессию
Вести.Медицина
-
Агенты ФБР нашли дом ужасов, набитый телами, пожертвованными науке
- Компонент красного вина спасет от депрессии и тревожности
- Говорят ученые: минералка с лимоном убивает зубы
- Что произойдет с организмом, если вообще отказаться от углеводов
- Лучше выспаться поможет горячая ванна за полтора часа до сна
Вести в 20.00
-
Крах ДРСМД
- Самый известный русский парижанин получил российский паспорт
- Как проходит разминирование моста в станице Луганской
Вести-Москва
-
Гребной канат: уникальный трюк выполнен в Москве
- Авария в Беляеве: внедорожник протаранил витрину банка
- Чудо-сыворотка из Чебоксар: первый иск уже в суде
- Площадки программы "Здоровая Москва" расширяют перечень услуг
- Часть Филевской линии столичного метро снова закроют
- Юбилей ВДНХ, фестивали и костюмированные шоу: как интересно провести выходные в городе
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Ультраполярное вторжение. Столицу ждет похолодание
- Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии