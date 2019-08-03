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3 августа 201921:20 Алексей Петров

Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

Зеленский анонсировал встречи с мамой и Трампом

На Украине официально объявили итоги внеочередных выборов в Верховную Раду. Согласно результатам, лидер — партия президента Зеленского "Слуга народа" — 124 депутатских мандата. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь", у нее 37 мест. В парламент также прошли "Батькивщина" бывшего премьера Тимошенко, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко и "Голос" музыканта Вакарчука.

В Трускавец обычно ездят лечиться на воды. Недавно известный бальнеологическом курорт в Львовской области стал базой подготовки политактива новой формации. Финальный день тренинга партии "Слуга народа". И с утра ждали Зеленского. К приезду президента и город готовят — взрывотехники проверяют канализационные люки. Обстановка на улицах — приподнятая.

Участников курсов заставляют пройти через рамку. Даже пришлось разуться — почти как в аэропортах. Зеленский, приехав в Трускавец, дает понять: весь в работе, скучает по маме.

"Каждый день моя мама мне звонит минимум один раз. Обижается, что я иногда не поднимаю трубку. Увижу их. Они прилетят увидеть внуков после 9-го. Не виделись уже два месяца, чуть больше. Они были на инаугурации, после этого не виделись", — рассказал президент Украины.

Зеленский — в casual: легкий пиджак, футболка, кроссовки. Спешит лично убедиться, чему учат в школе молодого бойца. Здесь тренировки носят не только политический характер. С утра — обязательная пробежка.

Пока парламентарии разминаются, у президента совещание о развитии медицинского туризма. Руководитель одной из частных клиник жалуется: в области много проблем и пациентов все меньше — денег нет.

"Думаю, решение очень простое. В 2020 году у вас будут местные выборы. Вы идите, пожалуйста, в мэры. Вы знаете, как это решить. А как по-другому можно? Нужно помогать", — советует Зеленский.

Дав указания, он стремительно направляется к кортежу в сопровождении охраны. Суетятся фотографы. Охрана на взводе. Встреча с будущими нардепами проходит в закрытом режиме. У многих настроение не очень, после того как один из приглашенных политологов сказал прямым текстом: выборы выиграл Зеленский, а вы — никто. Инцидент исчерпан, но осадочек остался. И глава пропрезидентской партии Дмитрий Разумков – "Слуга народа", по всей видимости, предложит его на пост спикера Рады — старается сгладить неувязку.

"Это мероприятие выполнило две ключевые задачи, которые мы перед собой ставили. Первое — это сделать из 254 человек команду. Уверен, что нам это удалось. Второе — дать дополнительные знания, которые им будут необходимы в новой Раде", — сказал Разумков.

В политических кругах тем временем обсуждают будущее главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Ранее пресса сообщила, что тот написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за ультиматума со стороны США: американская сторона будто бы не согласовывала встречу Зеленского с Трампом. Пока Богдан — во главе офиса. Будет ли опровержение отставки, спрашивают у президента?

"Опровержение чего? То заявление, которое появилось, он сам написал. В чем неправда?" – сказал Зеленский.

Он при этом уже самостоятельно анонсировал встречу с Трампом. Она якобы должна состояться в сентябре. Правда, вопрос: знает ли об этом сам Трамп?..

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