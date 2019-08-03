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3 августа 201919:19 Иван Литомин

Блогерша в чемодане: откровения убийцы

Блогерша в чемодане: откровения убийцы

Звериная ревность! В Москве арестован гламурный убийца Максим Гареев. Его обвиняют в жуткой расправе над популярным блогером Екатериной Семочкиной. Тело девушки было найдено упакованным в чемодан. Вскоре выяснилось, что погибшая работала в эскорте, а убийца попросту не стерпел сравнения с соперниками. За последний месяц это уже третье громкое убийство из ревности. Так мотивы объясняют сами обвиняемые. Что толкает мужчин на такую жестокость и как распознать садиста за маской романтичного ухажера?

Тело обнаженной девушки нашли в чемодане в одной из московских квартир. На ноге — татуировка, на поясе — ажурная подвязка, на груди — несколько ножевых ранений, вокруг — пятна крови. Убитая — известная московская блогерша Екатерина Семочкина. Instagram-дива с почти сотней тысяч подписчиков снимала жилье в столичном районе Раменки. Тело обнаружил хозяин квартиры, когда девушка перестала отвечать на звонки и пропала из сети.

"При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Арендодатель сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру", — информирует официальный представитель Следственного комитета России.

Последним визитером девушки, судя по кадрам камеры видеонаблюдения, стал мужчина в клетчатой рубашке и черных брюках — он зашел в подъезд с пакетом в руках, а вышел уже в джинсах и с чемоданом. Как установят позже, это был челябинец Максим Гареев. В последнее время он жил и работал в Москве. Пользовался услугами проституток. Вот и к Семочкиной, по его признанию, он приходил не бесплатно. Но все реже и реже — денег не хватало.

"Она дальше начала подшучивать. Говорила, что мне опять месяц надо будет копить, чтобы к ней прийти еще раз, и что я приду к ней только через полгода или год, потому что у меня нет на это денег", — рассказывает подозреваемый.

Мужчину задержали. На допросе он сообщил, что схватился за нож после грубых оскорблений в свой адрес. К преступлению не готовился — все якобы произошло на эмоциях. Полицию не вызвал — решил замести следы и скрыться.

"Собрал три кровавых полотенца в один чемодан, ее халат, с кровью с ее, три ее телефона. И хотел в другой чемодан положить ее, но она в него не влезла, поэтому я не стал ничего брать — ушел только с тем чемоданом", — признается преступник.

После полутора суток в спецприемнике Максим Гареев предстал перед телекамерами. В суде, где избиралась мера пресечения, мужчина закрывал лицо руками — переживал за то, как он выглядит. Взъерошенный и невыспавшийся, он никак не соответствовал прозвищу, которое ему дали столичные "жрицы любви" — Кен. Имя популярной американской куклы, бойфренда Барби, Гареев получил за привлекательную внешность, которая, по слухам, стала результатом нескольких пластических операций. На вопрос об убитой Екатерине Семочкиной обвиняемый в жестоком преступлении ответил предельно цинично.

"Вы любили ее? — Кого? — Екатерину? — Нееет. Вы чо? Она же проститутка. Визит стоит 10 тысяч. Она везде же есть. И на "Мамбе", и на других сайтах. Посмотрите ее профиль", — предлагает Гареев.

Екатерина Семочкина регулярно обновляла анкету на сайтах знакомств. Там же был аккаунт Альбины Мухаметзяновой. Девушку задушил возлюбленный, когда увидел ее переписку с другим мужчиной.

Судя по социальным сетям, девушка вела активный образ жизни и имела сотни поклонников. Часто отдыхала в развлекательных заведениях, любила кальян и танцы. У себя на родине, в Татарстане, Альбина танцевала стриптиз в ночном клубе.

О бывшей сотруднице в клубе уже не помнят — в заведении большая текучка.

Незадолго до смерти Альбина Мухаметзянова устроилась работать в Москве стюардессой. Ее тело нашли в наполненной ванне в гостинице, расположенной неподалеку от аэропорта Внуково. Там девушка остановилась после своего первого рейса. По предварительному заключению экспертов, смерть наступила от удушения. Предполагаемого убийцу, Никиту Енина, следователи также вычислили по кадрам камер видеонаблюдения и задержали через несколько дней после преступления. Енин подробно рассказал, как расправился с Альбиной.

"Была нормальная встреча. После этого я решил посмотреть ее переписки и увидел там... Начал говорить: "Что это такое?! Почему во время наших отношений, у тебя еще было?" Ну, и как-то ругань, ругань. А дальше она начала громче, громче говорить. У меня просто крышу сорвало", — признается Енин.

Еще одна чудовищное убийство произошло на этой неделе в подмосковном Раменском. На игровой площадке на глазах детей и их родителей 38-летний ранее судимый Артем Шустов нанес множество ножевых ранений своей возлюбленной Наталье Басовой, подозревая ее в измене.

"Я с ней встретился, она меня оскорбила", — заявил Шустов.

И снова хладнокровные признания на камеру и никакого сожаления о содеянном. Агрессия, переходящая грани разумного, убийство как результат вспышки гнева. Снова и снова подобные истории взрывают информационные ленты. Вот что говорят психологи.

"У девушки возникает некая трансформация. Она не видит в мужчине человека, она видит в мужчине некий источник доходов, как я это говорю грубо, банкомат. А что банкомат? С банкоматом можно не церемониться. А мужчина — ведь он человек. А что мужчина? Он остается одиноким — интересует только его социальный статус и кошелек, который у него есть", — поясняет психолог Елена Волгина.

Да, вспышки агрессии пылких любовников, по словам специалистов, случаются. И для смертельных скандалов бывают основания. Екатерина Семочкина и Альбина Мухаметзянова ни от кого не скрывали, что подрабатывают на поле платной любви. Это огромный рынок, приносящий многомилионный доход его основателям и работницам. Молодые и красивые начинают с рекламных "проходок"… А через несколько месяцев уже вовсю разъезжают в заграничные путешествия с богатыми спонсорами. У каждой есть свой сутенер (они скромно называют его менеджером) и десятки "заказчиков", начиная с тех, кому необходимо простое сопровождение красивой дамы в приличном обществе и заканчивая нетрадиционными услугами.

"Очень часто женщина думает: "Ну вот я немножко так поработаю, а потом пойду и на нормальную работу устроюсь, и все в моей жизни наладится". А психика, она как бы "стирает" некую информацию, то есть она не в полной мере может отдавать себе отчет в том, чем она занимается. Или же наоборот, улучшать и приукрашивать качества своей работы, говоря: "Ну в принципе в этом ж нет ничего страшного", — комментирует случившееся семейный психотерапевт Наталья Тумасова.

Сегодня предполагаемые убийцы пытаются оправдать эмоциями свои злодеяния. Артем Шустов, зарезавший на детской площадке в Раменском свою возлюбленную, написал явку с повинной и сейчас находится в следственном изоляторе. Никита Енин, обвиняемый в убийстве стюардессы-стриптизерши Мухаметзяновой, тоже в СИЗО и тоже полностью признает свою вину. А вот Максим Гареев, якобы униженный и оскорбленный блогершей-эскортницей Екатериной Семочкиной, еще хочет доказать следствию, что действовал в состоянии аффекта. Такую линию защиты избрал его адвокат. Но законодательство четко определяет наказание за подобные циничные преступления — до 15 лет колонии.

Текст: "Вести. Дежурная часть"

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