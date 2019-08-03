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3 августа 201918:35

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" благодаря голу на 94-й минуте

twitter.com/fclokomotiv

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Счет на 15-й минуте открыл форвард гостевой команды Федор Смолов, которому ассистировал Мацей Рыбус. Хозяева поля восстановили равенство в счете за две минуты до конца основного времени, отличился лидер гонки бомбардиров и лучший игрок июля в РПЛ Александр Соболев.

Точку в игре поставил польский полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, забивший мяч на четвертой компенсированной минуте.

"Локомотив" с семью очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов", потерпевшие третье поражение кряду, расположились на 13-й строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре чемпионата России москвичи в воскресенье, 11 августа на поле домашней "РЖД Арены" сыграют с "Уралом", а самарцы на следующий день на выезде встретятся с "Ростовом".

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