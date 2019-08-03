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3 августа 201919:36

Травмирование на незаконной акции: росгвардеец госпитализирован, нарушитель задержан

Михаил Терещенко/ТАСС

Участник несанкционированного митинга нанес травму росгвардейцу, сообщается на сайте ведомства. Сотрудник Росгвардии доставлен в карете скорой помощи в стационар. Инцидент произошел на Пушкинской площади. Подозреваемый в нанесении травм задержан и передан полицейским.

По данным ГУ МВД России по Москве, по состоянию на 18.00 в несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка полутора тысяч человек. Задержаны за нарушение общественного порядка и другие правонарушения около 600 человек.

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