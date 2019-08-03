Карпин о ничье с "Уралом": если брать в целом 90 минут – счет закономерен

В матче четвертого тура российской премьер-лиги "Ростов" на выезде сыграл вничью с "Уралом" (2:2). Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Удовлетворен ли результатом? Нет, не удовлетворен. Мы много атаковали, а соперник реализовывал свои моменты, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Вот после второго пропущенного мяча "Урал" стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут – счет закономерен".

Напомним, "Ростов с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Урал" расположился строчкой ниже, имея в активе семь очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина 12 августа примут "Крылья Советов", а "оранжево-черные" днем ранее на выезде сыграют с "Локомотивом".