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Обмен санкциями 56 минут назад

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3 августа 201920:06

Силуанов объяснил, как Россия приспосабливается к санкциям

Россия гибко приспосабливается к санкционному давлению благодаря грамотной бюджетной политике и гибкой макроэкономической конституции, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Безусловно, дополнительные ограничительные меры сказываются негативно на отношениях США и России. Но отечественная экономика уже продемонстрировала свою устойчивость к неблагоприятным внешним условиям. А правительственная финансовая система в состоянии удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

2 августа стало известно об ограничении долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте в рамках второго пакета санкций по делу Скрипалей. Америка будет протестовать против любой помощи Москве со стороны Всемирного банка или Международного валютного фонда. Американским банкам будет запрещено предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Санкции вступят в силу 19 августа. Предположительный срок действия – один год, передает ТАСС.

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