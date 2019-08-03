Макс Ферстаппен: машина буквально летела по трассе, это невероятно

Голландский пилот австрийской команды "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии, где он завоевал поул.

"Это невероятно! Мне не хватало поула. Машина отлично себя вела весь уик-энд. Всегда знаешь, что квалификация будет сложной, но мы добились цели, – приводит слова Ферстаппена F1News.Ru. – Большое спасибо команде – машина буквально летела по трассе, это невероятно".

Напомним, голландец в заключительной части квалификации преодолел круг за рекордное время – одна минута 14,572 секунды. Для 21-летнего гонщика это первый поул в "королевских гонках", несмотря на то, что он становился победителем семи гонок.