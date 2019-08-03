Жена Хантсмана пожаловалась на выдумки CNN

Репортаж журналистов CNN о "прощальном туре" супруга посла США Мэри Кэй Хантсман назвала непорядочным.

По ее словам, информация об отъезде достоверна, если источник – сам Джон Хантсман, а не ее посты в соцсетях.

Ранее канал заявил, что американский и российский лидеры обсудили необходимость назначения нового посла вместо Хантсмана. И сейчас Хантсманы, находясь в "прощальном турне", устраивают званые обеды и ужины. В репортаже журналисты использовали инстафото Мэри Кэй.

Миссис Хантсман написала, что ее уже редко беспокоят некорректные сообщения в СМИ, это часть публичной жизни. Но она никогда не использовала свой Instagram для поддержки выдуманных сюжетов. А о своем отъезде супруги своим друзьям сообщат специально.

Кроме того, жена посла отметила, что работа в России была очень эмоциональной и выматывающей. Здесь не устраивают турне, а отдают честь морпехам при отъезде – вот что должно было стать темой репортажа. И подчеркнула, что сотрудники московского бюро CNN к инциденту не причастны, передает РИА Новости.