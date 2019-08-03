Тушение лесов: к Ил-76 и Ми-8 присоединились Су-24МР

В Красноярском крае и Иркутской области с помощью авиации удалось потушить более 450 тысяч гектаров пожаров, передает канал "Россия 24". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Самолеты Ил-76 сегодня совершили 24 вылета и сбросили более тысячи тонн воды.

Помимо этого, 60 вылетов осуществили вертолеты Ми-8. Также, как добавили в ведомстве, мониторинг очагов возгорания начали два самолета-разведчика Су-24МР Центрального военного округа. Отмечается, что использование авиации позволило сократить скорость распространения огня в 5 раз.