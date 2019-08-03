"Спартак" в меньшинстве удержал ничью в московском дерби с "Динамо"

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" сыграл вничью со столичным "Динамо" – 0:0. За 90 минут ни одна из команд не смогла забить ни одного мяча.

Хозяева поля большую часть встречи провели в меньшинстве – прямую красную карточку на 35-й минуте получил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, грубо сыгравший против голкипера Антона Шунина.

Стоит отметить, что в составе команды Олега Кононова дебютировал новичок Андре Шюррле, перешедший в московскую команду из дортмундской "Боруссии" на правах аренды.

В активе обеих команд по пять очков. В следующем туре "красно-белые" 11 августа на выезде сыграют с грозненским "Ахматом", а "бело-голубые" днем ранее примут петербургский "Зенит".