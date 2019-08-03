В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант

В деле о массовых беспорядках, возбужденном после несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве, появился еще один фигурант. Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, задержанного зовут Даниил Конов, его доставили в столичное Следственное управление СК РФ.

Правовую помощь Конову оказывают адвокаты "Агоры". По информации Чикова, его задержали по подозрению в массовых беспорядках. До этого у него был проведен обыск, пишет ТАСС.

Между тем Щербинский суд Москвы в субботу, 3 августа, признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения. В этой связи ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает "Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Ехтанигову.

Юрист ФБК Любовь Соболь, выдвигавшаяся кандидатом в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу, была задержана в субботу днем на выходе из своего штаба. Она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце.

Со своей стороны, глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил, что события субботней несогласованной акции в центре Москвы будут учтены при подготовке ежегодного доклада СПЧ главе государства на тему о свободе собраний.

По данным ГУМВД России по Москве, в несанкционированном мероприятии в центре столицы в субботу, 3 августа, приняли участие порядка 1500 человек, за нарушения общественного порядка задержаны 600.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля уже являются Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко, признавший вину в применении насилия в отношении полицейского.