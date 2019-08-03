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3 августа 201922:05

Отравление в летнем лагере: семеро детей госпитализированы

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследования после отравления детей в лагере "Олимп" в Коломенском районе (Московская область). Берутся пробы продуктов, воды, смывы с рук персонала.

Перед этим семеро ребят с жалобами на плохое самочувствие попали в больницу, где у них диагностировали кишечную инфекцию.

Всего за медпомощью обратились 10 детей и 1 взрослый.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, передает РИА Новости.

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