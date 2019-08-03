Первый выход в свет с 2017-го: Спейси прочел стих об истощенном бойце

Голливудский актер Кевин Спейси появился на публике впервые с 2017-го года, передает канал "Россия 24". В Национальном музее Рима он прочитал стихотворение "Боксер", которое повествует об истощенном бойце, брошенном умирать возле ринга.

Это выступление привлекло большое внимание, потому что Спейси избегал публичности с тех пор, как его обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к нескольким мужчинам.

Сам актер утверждал, что ничего такого не помнит, но приносил извинения за неподобающее поведение в состоянии опьянения". Обвинение в харрасменте практически разрушило карьеру голливудской звезды: корпорация "Нетфликс" уволила его из сериала "Карточный домик", а режиссер Ридли Скотт вырезал все сцены с его участием из уже готового фильма "Все деньги мира".

Спустя два года дело против Кевина Спейси прекратили за недостатком улик.