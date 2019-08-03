Стрельба в Техасе: ранены около 20 человек

В одном из торговых центров американского города Эль-Пасо (штат Техас) произошла стрельба.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, очевидцы рассказали, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее десяти выстрелов в магазине Walmart, который располагается в этом ТЦ. Техасская полиция проверяет информацию о стрельбе. Представители правоохранительных органов попросили граждан воздержаться от посещения торгового центра.

Между тем "Интерфакс" со ссылкой на американскую прессу передает, что при стрельбе в Эль-Пасо ранения получили по меньшей мере 18 человек. Информации об их состоянии пока нет. Также не исключается, что есть погибшие.