Анна Калинская потерпела поражение в полуфинале турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка, 160-я ракетка мира Анна Калинская в полуфинале турнира в Вашингтоне в трех сетах за один час 41 минуту проиграла представительнице США Джессике Пегуле со счетом 3:6, 6:3, 1:6.

Россиянка единожды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти, а у Пегулы, занимающей 79-е место в рейтинге WTA, девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, американка вышла в финал турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Камила Джорди (Италия, 62) – Кэти Макнелли (США, 150).