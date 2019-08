ЧП в США: появилось фото стрелка, открывшего огонь по людям

ТВ сети появились фотографии открывшего стрельбу в торговом центре Уолмарт в американском Эль-Пасо. Известно, что ему 21 год. А по данным телеканала CNN - задержаны трое. Число пострадавших выросло до 22 человек. Есть погибшие, но их точное число уточняется.

Стрельба началась в субботу в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо. Место стрельбы по-прежнему оцеплено. Очевидцы слышали как минимум десять выстрелов. СМИ сообщают о разном количестве задержанных: кто-то об одном, кто-то – о трех.

Президент США Дональд Трамп в Твиттере написал о множестве погибших.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!