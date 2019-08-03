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3 августа 201923:35

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Артем Дзюба

Артем Дзюба
betting.team

В матче третьего тура российской премьер-лиги "Зенит" на поле "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Краснодаром" – 1:1. Подопечные Сергея Семака спаслись от первого поражения в чемпионате, забив в концовке.

Счет в игре на 80-й минуте встречи открыл защитник хозяев поля Дуглас дос Сантос, срезавший мяч головой в свои ворота. Восстановил равенство в счете форвард Артем Дзюба, забивший на первой добавленной к основному времени минуте.

Стоит отметить, что в составе петербуржцев дебютировал бразильский полузащитник Малком, перешедший из "Барселоны", а у краснодарцев впервые сыграл француз Реми Кабелля, который ранее защищал цвета "Сент-Этьена".

"Зенит" прервал серию из трех побед и с десятью очками лидирует в турнирной таблице, а "Краснодар" расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. В следующем туре "сине-бело-голубые" 10 августа на выезде сыграют с московским "Динамо", а "быки" в тот же день примут казанский "Рубин".

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