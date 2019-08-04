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4 августа 201902:02

На Киевском шоссе сгорел Chevrolet, два человека погибли

Global Look Press

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили о ДТП на Киевском шоссе.

В районе поворота на Внуково легковой автомобиль Chevrolet врезался в ограждение и загорелся​​​, передает РИА Новости.

Сообщается, что в результате ДТП погибли два человека. Спасатели уточнили, что люди погибли не в результате возгорания, а в результате столкновения с отбойником.

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