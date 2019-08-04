На Киевском шоссе сгорел Chevrolet, два человека погибли

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили о ДТП на Киевском шоссе.

В районе поворота на Внуково легковой автомобиль Chevrolet врезался в ограждение и загорелся​​​, передает РИА Новости.

Сообщается, что в результате ДТП погибли два человека. Спасатели уточнили, что люди погибли не в результате возгорания, а в результате столкновения с отбойником.