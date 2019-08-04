Художник Сафронов отдал часть пострадавших от потопа картин на реставрацию

Десять картин, пострадавших при затоплении квартиры, отдал на реставрацию художник Никас Сафронов.

Ранее стало известно, что квартира художника пострадала из-за затопления соседкой сверху Сафронова. В это время в квартире находились более 200 картин, которые были отобраны для предстоящей в сентябре выставки.

Кроме того, пострадали более ста экземпляров из первого тиража книги стихов Валентина Гафта, написанных по мотивам картин Сафронова​​​. Об этом рассказал РИА Новости сын художника Лука.

Сам Сафронов сообщил, что пострадали не все картины – некоторые были уже упакованы для транспортировки. Но десять живописных полотен и пять графических листов сильно испорчены. Они отправлены реставраторам. А графика восстановлению не подлежит.

По словам художника, большая часть испорченных работ были из частных коллекций.

Огорчения творцу добавляет и тот факт, что квартира была застрахована, а работы — нет.