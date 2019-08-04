В Краснодарском крае найдены уникальные археологические предметы

Находка археологов в Краснодарском крае заинтересовала ученых со всего мира. В раскопках древнего города Фанагория нашли фрагменты древнейшей мраморной алтарной столешницы и купели для крещения. Сейчас ученые исследуют не только сушу, но и дно Таманского залива.

Несколько метров вглубь земли, и перед исследователями открывается целый городской квартал Фанагории — города, просуществовавшего на побережье Таманского залива полторы тысячи лет.

Вверху — IX век нашей эры, археологи исследуют сейчас VII век. Это кварталы византийского города. Здесь можно прогуляться по улицам Фанагории и рассмотреть фундаменты домов

Здесь обнаружили находки, которые проливают свет на становление христианства на территории современной России. Это фрагменты мраморного стола и купели, датируются V-VI веком нашей эры.

"Три целых стола такого типа, которые мы нашли, они находятся один в Афинах, один в Нью-Йорке в Метрополитен-музее, а один был продан на аукционе в Лондоне", — говорит директор музея-заповедника "Фанагория" Владимир Кузнецов.

Теперь такой же стол можно воссоздать и в музее Фанагории. Возродить можно и каменную купель для крещения, она сохранилась на 80 процентов.

Археологический сезон в самом разгаре. Ученые исследуют не только сушу, но и дно Таманского залива. Эти кадры приоткрывают мир, о котором известно немного. Корабль скифов пролежал под водой больше двух тысяч лет. Чудо, но деревянный каркас хорошо сохранился.

"Это единственный военный корабль, II – I веков до н.э., который вообще наверное сохранился в мире, из тех, что найдены к настоящему времени", — говорит начальник подводного отряда фанагорийской экспедиции Сергей Ольховский.

По этому каркасу можно воссоздать военные корабли древней цивилизации. Именно за этим в Фанагорию приезжали французские ученые. И теперь копии подводной находки появятся в музеях по всему миру.